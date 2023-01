Đón Tết xa nhà…

Đã thiệt thòi nhiều thứ như thế, Tết với những người lao động xa quê cũng chẳng được an nhàn, đủ đầy. Họ hi sinh những thời khắc hạnh phúc được sum họp cùng gia đình, người thân, để cuốn mình trong “vòng quay” hối hả của cuộc sống mưu sinh. Trong hàng vạn người đang lao động tại các khu công nghiệp phía nam như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… cũng có đến hàng nghìn công nhân không thể về quê đón tết như mọi người, có nhiều lý do để người đi không trở về quê đón tết nào là lương thưởng chẳng đủ để chi phí cho một chuyến về quê, là cơm áo gạo tiền… Tết đến gần, nỗi nghẹn ngào, tủi thân giữa chốn đô thị lại càng da diết.