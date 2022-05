Đón rét nàng Bân giữa tháng 5, Sa Pa rét hại, nhiệt độ chỉ 11,4 độ C

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Sa Pa chỉ với 11,4 độ C, nằm trong ngưỡng rét hại. Các khu vực vùng cao khác rét đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 - 16 độ C. Các khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) tiết trời se lạnh trong nền nhiệt khoảng 19 - 20 độ C.