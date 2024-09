Đón mẹ chồng lên phụng dưỡng, sau vài tháng tôi lại muốn đưa ngay bà về

Chỉ vài tháng ở cùng mẹ chồng, tôi khổ sở nhận ra sai lầm và chỉ mong bà về lại nhà. Lấy chồng được 6 năm, tưởng chừng như vợ chồng tôi đến lúc an nhàn khi đã có hai con, nhà cửa đàng hoàng ở quận trung tâm thành phố. Tôi cứ ngỡ như mơ khi mình được sống cùng người mình yêu, sau hôn nhân, tôi được sự giúp sức của hai bên để mua nhà ra ở riêng. Ai cũng bảo tôi sướng, có nhà, xe hơi, tiền tiêu rủng rỉnh. Dù vợ chồng tôi còn khá trẻ, song cũng đã thành công trong công việc kinh doanh. Mà trợ giúp cho thành công này của chúng tôi dựa vào sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, nhưng cũng phần nhiều được sự trợ giúp từ bố mẹ đẻ của tôi. Căn nhà vợ chồng tôi có được là tiền riêng của vợ chồng tôi và bố mẹ tôi cho. Chồng tôi là người chịu khó, có chí khí và luôn quyết tâm. Đúng là tôi đã không chọn lầm người, vì trước đó có nhiều người thân khuyên tôi không nên lấy anh vì nhà không có điều kiện, lại ở xa... Tôi ở riêng trên thành phố, nhưng vẫn quan tâm tới mẹ chồng ở xa, dịp nghỉ, ngày lễ là vợ chồng tôi lại về thăm mẹ chồng. Hàng ngày tôi và mẹ chồng hay gọi điện hỏi thăm nhau… Nhiều lúc tôi chỉ muốn mẹ chồng tôi lên ở hẳn với vợ chồng tôi, vì bố chồng đã mất, mẹ chồng ở với chú út, nhưng mà em chồng cũng hay đi làm ăn xa, ít khi ở nhà. Thương mẹ chồng hay ở nhà một mình, tuổi già, sức yếu. Tôi bày tỏ mong muốn đón mẹ chồng lên ở lâu dài và được chồng đồng tình, gọi điện thuyết phục bà lên ở với vợ chồng tôi. Tôi vui mừng đón mẹ chồng lên ở cùng, nhưng chỉ vài ngày là bắt đầu nảy sinh nhiều chuyện rắc rối từ mẹ chồng. Bà không làm bất cứ việc gì và luôn tuyên bố: "Tôi lên đây ở với con cháu, chứ không phải giúp việc. Nhà cửa, con cái tự chăm sóc nhau". Con dâu khổ sở khi mẹ mẹ chồng luôn muốn can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng. Ảnh minh họa Không làm gì đã đành, tôi cũng thấy thoải mái hơn vì mẹ chồng làm gì cũng không theo ý của mình được. Thấy vợ chồng chúng tôi có tiền, mẹ chồng lại muốn kiểm soát kinh tế, tham gia chuyện chi tiêu của con. Bà luôn bắt tôi phải báo cáo thu nhập và muốn cầm tiền của hai vợ chồng. Chồng tôi hàng tháng đưa cho mẹ 20 triệu đồng để bà đi chợ, chi trả các loại hóa đơn… Đang tự do, tôi lại chịu cảnh làm dâu hàng ngày nơm nớp sợ mẹ chồng. Không chỉ kiểm soát tiền bạc, mẹ chồng còn tham gia vào chuyện của vợ chồng tôi. Muốn mua gì, đi đâu, làm gì cũng phải hỏi mẹ chồng, nếu không bà giận dỗi, cho rằng các con coi thường mình. Mẹ chồng còn liên tục kích bác con trai phải dạy dỗ vợ, không được chiều vợ, không cho làm việc gì giúp đỡ vợ việc nhà… Vợ chồng tôi giận nhau, mẹ chồng gọi tôi ra mắng mỏ, chỉnh đốn. Hàng ngày ở nhà không làm gì nên rảnh là mẹ chồng đi tất cả các nhà trong xóm, kể lể hết mọi chuyện của vợ chồng con trai. Tôi đến xấu hổ vì các chị hàng xóm nói lại là tôi bị mẹ chồng kể lể tôi ngày trước tìm cách "trói" con trai bà, tôi có vô vàn tật xấu… Trước đây vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau, nhưng giờ tần xuất ngày càng tăng cũng chỉ vì mẹ chồng. Bà luôn cổ vũ con trai vũ phu với vợ, cho phép ăn nhậu thường xuyên. Bây giờ tôi lại thấy mình thật dại, đón mẹ chồng lên rồi phải hứng chịu sự quá đáng của bà, giờ lại muốn bà về ngay. Tôi phải làm gì để mẹ chồng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi? Tôi có nên tìm cách đưa mẹ chồng về để sống thảnh thơi như trước đây? Theo GĐXH