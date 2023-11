Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét dài ngày

- Hà Nội: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vài nơi với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, phía nam mưa to với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có nơi mưa rất to và dông, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi; riêng phía đông nhiều mây, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.