Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống 8 độ C

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều mai đến 21/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 19-20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 19-21/2, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm mai đến 21/2 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.