Đón không khí lạnh, Bắc Bộ giảm nhiệt, miền Trung tiếp tục mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi 40 mm/24h; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.