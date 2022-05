Đón hàng trăm nghìn lượt khách, thu nghìn tỷ đồng trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

Trong dịp nghỉ tính từ ngày 29/4 đến 3/5, riêng TP Móng Cái đã đón gần 100.000 khách đến tham quan, du lịch.

Đà Nẵng

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hoạt động du lịch tại Đà Nẵng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Khánh Hòa

Theo thống kê của ngành Du lịch Khánh Hòa, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong bốn ngày nghỉ lễ là 275.500 lượt khách. Lượng khách lưu trú khoảng 125.500 lượt, khách quốc tế là 2.405 lượt, khách nội địa là 123.095 lượt và khoảng 150.000 lượt khách tham quan. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỷ đồng.

Lâm Đồng