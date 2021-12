Đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ khả năng có mưa tuyết

Tối 24/12, thông tin về đợt không khí lạnh rất mạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, dự báo khoảng ngày mai (25/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày mai (25/12), ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.