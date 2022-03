Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ đêm 6-7/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ở Trung Trung Bộ từ ngày 7-8/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ ngày 7-8/03, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Hà Nội từ đêm nay (6/3) đến sáng 7/3, có mưa rào và dông. Từ ngày 7-8/3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Đón đợt không khí lạnh mới, tuần tới Bắc Bộ tiếp tục mưa rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong các ngày từ 6/3 đến 16/3: