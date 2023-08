Đón con thứ 2 sau 5 năm về chung nhà, tình cũ của Hari Won hiện sở hữu không gian sống thế nào?

Ngày 29/8, Bộ Công an có công điện gửi Cục CSGT và Công an các địa phương về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.