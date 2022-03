Đón chờ những 'dấu ấn' của lễ trao giải Oscar lần thứ 94

Nhà sản xuất Will Packer cho biết mỗi nữ diễn viên hài này sẽ mang đến một điều khác biệt cho chương trình.

Đối mặt với áp lực từ kênh ABC, Viện Hàn lâm cũng sẽ lần đầu tiên công bố kết quả giải thưởng của 8 hạng mục (Thiết kế sản xuất, Biên tập, Âm thanh, Nhạc nền, Trang điểm và Tạo mẫu tóc cùng 3 giải phim ngắn) trước khi chương trình truyền hình bắt đầu.

Các video clip về người chiến thắng và bài phát biểu của họ sẽ được biên tập lại trong chương trình. Các nhà tổ chức cũng hứa hẹn sẽ làm cho chương trình phát sóng kéo dài trong 3 giờ thú vị nhất có thể, trong khi vẫn tôn vinh những người được đề cử và người chiến thắng.

Trong một cuộc phỏng vấn với IndieWire, nhà sản xuất Packer chia sẻ: “Chương trình sẽ trôi chảy, không khác gì một bộ phim, ở đó sẽ có các chủ đề và cảm giác khác nhau cũng như năng lượng khác nhau trong suốt đêm diễn. Chương trình này sẽ đưa bạn đi qua một hành trình điện ảnh thú vị”.

Hiện bộ phim “The Power of the Dog” của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đang dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử và được xem là cơ hội tốt nhất của Netflix để giành được giải thưởng hàng đầu của Hollywood.