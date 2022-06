Đón 5 triệu khách quốc tế: Đừng đếm số khách, hãy nghĩ cách thu tiền

Mới đạt 50% kỳ vọng

Sau khi Việt Nam tuyên bố mở cửa du lịch, nhất là từ tháng 5 đến nay, khách quốc tế có nhu cầu tìm hiểu thông tin, đặt tour đến Việt Nam tăng cao hơn nhiều. Bà Bùi Băng Giang, CEO của Exotica Vietnam, cho hay, công ty của bà phải tuyển thêm cả chục nhân viên sale để kịp trả lời cho khách. Văn phòng công ty ở Xiêm Riệp (Campuchia), Bangkok (Thái Lan) nhiều khi quá tải. Đáng lưu ý, khách đoàn giờ không đông như khách lẻ, khách tự đi; khách đến từ châu Âu ít hơn khách Nam Mỹ.

Tuy nhiên, đây chỉ là một vài nét sáng trong bức tranh chung. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 228,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Không ít chuyên gia du lịch cho rằng, cần nhìn thẳng vào sự thật. Bởi, tuy mức tăng cao như vậy, nhưng đó là so với cùng kỳ năm 2021, khi du lịch Việt Nam gần như quay về con số 0, khách quốc tế hoàn toàn vắng bóng.

Gần đây, lượng khách tăng mạnh trở lại là nhờ Việt Nam thực hiện mở cửa du lịch từ 15/3, đồng thời nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát về y tế, mở lại đường bay quốc tế,…

Các thị trường khách hàng đầu của Việt Nam đều gặp khó khăn (nguồn TAB)

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), đánh giá, so với mục tiêu đề ra, Việt Nam mới đi được hơn một nửa so với kỳ vọng. Tức là, trong những tháng cuối năm (7 tháng), chúng ta cần đón khoảng hơn 4,65 triệu lượt khách. Tính ra trung bình, mỗi tháng còn lại, Việt Nam cần đón được trên 650.000 khách. Con số này là không hề dễ dàng.