Đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về Nga

Nhóm công dân Việt Nam sơ tán gồm 11 người lớn và 3 trẻ em. Tất cả đều sinh sống và làm việc, kinh doanh buôn bán lẻ tại trung tâm thành phố Kherson.

Theo phản ánh của bà con, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi chiến sự nổ ra. Chợ đóng cửa không kinh doanh buôn bán nên bà con không còn nguồn thu nhập. Cá biệt, có trường hợp kiốt bán hàng của bà con bị trúng đạn pháo, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hoá bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Nhiều người vừa phải chi số tiền lớn để nhập hàng về, giờ cũng đành chấp nhận thiệt hại, bỏ lại tất cả để tìm cách thoát khỏi khu vực chiến sự một cách an toàn.

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Hội người Việt Nam tại thành phố Krasnodar phối hợp đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về tỉnh Krasnodar của Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Được sự hướng dẫn của lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ukraine và Lieen bang Nga, cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng hai nước, nhóm 14 công dân Việt Nam đầu tiên đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở tỉnh Kherson của Ukraine.

Đại diện nhóm 14 công dân bày tỏ cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Ukraine và LB Nga, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại vùng Krasnodar đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ để giúp đoàn mau chóng sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine.

Người Việt Nam từ Kherson (Ukraine) có mặt tại thành phố Krasnodar (LB Nga). Ảnh: Báo Nhân dân

Chia sẻ TTXVN tại Nga, ông Vũ Sơn Việt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cho biết việc đón bà con sơ tán từ Kherson tương đối phức tạp do tình hình chiến sự vẫn căng thẳng. Theo ông, phía Nga hỗ trợ tích cực trong việc đảm bảo an toàn cho bà con người Việt trong quá trình di chuyển ra khỏi vùng chiến sự về đến điểm đón an toàn.

Ông Vũ Sơn Việt cho biết Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ bà con hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cần thiết trong thời gian sớm nhất.