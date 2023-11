Đôi vợ chồng bị kết án oan ở Đắk Nông sẽ khởi kiện đòi bồi thường

Ngày 11/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Đến năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất trên cho một người lạ nên vợ chồng ông không đồng ý chuyển nhượng. Vì lý do này, bà Huệ đã khởi kiện dân sự vợ chồng ông Võ.

Ngày 4/10/2018, TAND huyện Tuy Đức mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng 2 năm tù.

Ngày 4/1/2019, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án, điều tra lại.

Do không tìm được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Sáng 5/6/2020, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi lễ công khai xin lỗi, phục hồi danh dự đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng.