Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự World Cup nữ 2023

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang tập huấn tại New Zealand vào trưa 5/7 và sẽ có mặt tại thành phố Auckland (New Zealand) vào sáng 6/7, sau khi quá cảnh tại Singapore. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu với Tây Ban Nha và chủ nhà New Zealand, trước khi bước vào cuộc đua tranh ở giải đấu lớn nhất hành tinh từ ngày 22/7 gặp đội tuyển Mỹ vào lúc 8h00 sáng.

World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand từ 20/7 đến 20/8 tới và thời hạn cuối cùng để các đội bóng chốt danh sách tham dự giải là ngày 9/7.