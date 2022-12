Đội tuyển Croatia hạ gục Brazil: Thiên anh hùng ca bất tử ở xứ Balkan

Dùng trứng chọi thắng đá

"Chúng tôi chỉ như vùng ngoại ô, đặt cạnh thành phố lớn" - HLV Zlatko Dalic so sánh Croatia với Brazil trước trận đại chiến ở tứ kết World Cup 2022. Thậm chí, nếu so với quy mô, Croatia chỉ bằng một bang nhỏ của Brazil. Ông Dalic tiếp tục so sánh: "Brazil có dân số 200 triệu người. Chúng tôi chỉ có 4 triệu người".

Chỉ tính riêng ở châu Âu, hơn 30 quốc gia có dân số nhiều hơn so với Croatia. Thế nhưng, trong dòng chảy của thời gian, Croatia là quốc gia bất khuất. Họ đã bước qua đau thương của lửa đạn chiến tranh, không ngừng bám rễ vào đất để tạo nên sức sống mới. Đó là lý do Croatia kiên cường tới vậy.

"Đừng bao giờ đánh giá thấp Croatia. Chúng tôi là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc" - HLV Dalic đã nói sau chiến thắng trước Nhật Bản. Đó dường như cũng là tuyên ngôn của những người Croatia trong xuyên suốt chiều dài lịch sử. Một quốc gia non trẻ nhưng bất khuất.

Trong đà hưng phấn, HLV Dalic còn tuyên bố: "Đội bóng này phản ánh tinh thần của những người Croatia. Chúng tôi siêng năng, chăm chỉ, chiến đấu vì những mục tiêu cao cả. Lịch sử sẽ lặp lại".