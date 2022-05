Đối tượng trong vụ nổ súng rúng động ở Hội An ra đầu thú

Vũ (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ nổ súng.

Theo Công an TP Hội An, đối tượng Trần Xuân Vũ (SN 2001, quê Đắk Lắk, tạm trú ở khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) đến cơ quan công an đầu thú vào lúc 17h30 ngày 14/5, sau 5 ngày bỏ trốn.