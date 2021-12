Đối tượng trong đường dây mua bán 20 bánh heroin trốn nã 16 năm bị bắt

Thiếu tá Quàng Văn Cương - Phó Đội trưởng Đội phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết: Đối tượng Pùa Lao Tủa rất thông thạo địa bàn, luôn cảnh giác cao độ với lực lượng chức năng và ẩn náu tại khu vực giáp biên giới Việt Lào nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, khi thấy thời cơ thuận lợi đã tới, 4 tổ công tác do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Chiềng Khừa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, đối tượng, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Qúa trình bắt giữ đối tượng đã dùng dao, gậy chống trả lực lượng chức năng và không ngừng hô hào người thân tới cứu giúp, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Pùa Lao Tủa sau 16 năm lẩn trốn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.