Đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm vẫn không thoát

Đến năm 2006, sợ bị Công an phát hiện, Hưng tiếp tục di chuyển chỗ ở và về sinh sống cùng với gia đình anh ruột tại huyện An Phú.

Khoảng 13 giờ ngày 16-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an huyện An Phú bắt giữ Hưng khi y đang trốn tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước.