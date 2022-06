Đối tượng lưu trú bất hợp pháp lừa hơn 600 triệu của nhiều người

Đối tượng Liu Chen Yuan bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, vào ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Liu Chen Yuan (quốc tịch Đài Loan) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.