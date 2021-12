Đối tượng dễ bị Omircon tấn công nhất: Lo ngại vì chưa được tiêm vaccine

Trang Reuters vừa đưa tin chỉ trong một vài tuần, biến thể Omicron đã khiến hàng nghìn trẻ em ở Hoa Kỳ phải nhập viện. Con số này làm dấy lên lo ngại mới về việc bùng phát dịch ở nhóm người dưới 18 tuổi chưa được tiêm chủng tại quốc gia này.



Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trong vòng 1 tuần tính từ ngày 21/12 đến 27/12, tỷ lệ nhập viện trung bình trên toàn quốc của trẻ em tăng 58% so với tuần trước đó và chiếm 19% số ca nhập viện ở các nhóm tuổi. Chỉ có khoảng 25% trong số 74 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tại Hoa Kỳ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.



Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em Hoa Kỳ sẽ còn tăng nhanh hơn nữa khi các trường học mở cửa trở lại vào tuần tới sau kỳ nghỉ đông.



Các bác sĩ cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu Omicron có thể gây bệnh nặng hơn ở trẻ em so với các biến thể khác của virus corona hay không. Tuy nhiên, với khả năng lây nhiễm cực cao, Omicron sẽ là yếu tố chính khiến tỷ lệ nhập viện ở trẻ tăng lên.



Tiến sĩ Jennifer Nayak, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đồng thời là bác sĩ nhi khoa của Trung tâm Y tế Rochester (Hoa Kỳ) cho biết: "Omicron đã và đang lây lan nhiều hơn. Các con số nhiễm mới biến thể này liên tục tăng cao và tỷ lệ nhập viện ở trẻ em cũng ngày càng gia tăng".



"Những gì mà chúng ta đang thấy đó là trẻ em dưới 5 tuổi vẫn chưa được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Do đó, các con sẽ không có miễn dịch để chống lại loại virus gây bệnh này."



Thậm chí, tại New York, thành phố có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao nhất Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 40% trẻ em từ 5 – 17 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, tỷ lệ này ở người lớn là 80%. Cho tới hiện tại, vẫn chưa có vaccine dành cho trẻ em dưới 5 tuổi.



Tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới 18 tuổi ở thành phố New York đang có xu hướng tăng. Ngày 5/12, số trẻ em phải nhập viện là 22 nhưng tới ngày 23/12, con số này đã là 109. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm gần một nửa số ca nhập viện do nhiễm biến thể Omicron.



Các khu vực khác của Hoa Kỳ cũng đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc mới là trẻ em. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bệnh viện Ohio, tại bang này, tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới 17 tuổi tăng 125% so với 4 tuần trước đó.



Dữ liệu từ CDC cho thấy tại Florida, New Jersey và Illinois, số ca nhập viện ở trẻ em trong tuần từ 21 - 27/12 tăng ít nhất gấp đôi so với tuần trước đó.



Cha mẹ hãy bảo vệ con mình



Trẻ nhỏ có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác vì nhiều gia đình vẫn do dự khi đưa ra quyết định tiêm vaccine cho con em mình.



Dữ liệu liên bang cho thấy chưa tới 15% trẻ em Hoa Kỳ từ 5 - 11 tuổi được tiêm chủng đầy đủ kể từ khi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech được cấp phép cho nhóm tuổi này vào cuối tháng 10 vừa qua.



Các bác sĩ cho biết triệu chứng của COVID-19 mà họ gặp ở những trẻ nhập viện trong tháng này khá nghiêm trọng bao gồm khó thở, sốt cao và mất nước.



Rebecca Madan, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa của hệ thống bệnh viện Đại học Y khoa Langone, New York cho biết: "Những trẻ em này phải dùng thiết bị hỗ trợ thở và cần truyền thêm nước".



Các dữ liệu của thành phố New York cho thấy số ca nhập viện gia tăng trong thời gian các trường học đóng cửa nghỉ đông. Trước kỳ nghỉ, hơn một nghìn lớp học đã bị cách ly hoàn toàn hoặc cách ly một phần do dịch bệnh bùng phát. Thành phố này có kế hoạch mở cửa trường học trở lại cho khoảng 1 triệu trẻ em vào ngày 3/1/2022.



Một nghiên cứu cho biết đa số các ca lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em xảy ra bên ngoài trường học. Tuy nhiên, bác sĩ Madan và các đồng nghiệp cho rằng số ca nhiễm mới ở trẻ em sẽ gia tăng sau đợt nghỉ lễ và chính điều này sẽ làm gián đoạn việc đến trường của các em.



Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Đại học Y khoa Vanderbilt, ông William Schaffner cho biết: "Virus có thể xâm nhập và tấn công trẻ em hay không phụ thuộc vào cách cha mẹ chúng làm thế nào để bảo vệ được con em mình".