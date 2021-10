Đối tượng có 2 tiền án, tấn công cán bộ chốt kiểm soát đã sa lưới

Mặc dù nhiều người có mặt tại đây can ngăn, nhưng Hân vẫn chạy đi nhặt khúc gỗ để tấn công tiếp thì bị lực lượng trực chốt cùng người dân khống chế đưa về Công an xã Hàng Gòn làm việc. Tại đây, Hân thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra, bản thân nghiện ma túy, có tiền án về tội cướp giật tài sản và đánh bạc.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Khánh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hân và đã được VKSND TP.Long Khánh phê chuẩn. Tuy nhiên, Hân bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 13-10 mò về nhà thì bị Công an TP.Long Khánh mật phục bắt giữ.