Đội Tuấn Hưng lại bất đồng

Tại sân khấu Công diễn 5 của show Anh trai 2024, Nhà Thiếu Nhi (thủ lĩnh Tiến Đạt) và Nhà Tinh Hoa (thủ lĩnh Cường Seven) có màn đối đầu ở hai màn đấu vocal, perform. Trong tập 12, Cường Seven tiếp tục bất đồng với các thành viên lớn tuổi hơn là Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng. Anh tài bất đồng Trước khi bước vào các tiết mục của Công diễn 5, hai nhà lớn tiến hành bài binh bố trận, phân bổ thành viên trong ba tiết mục. Qua đó, khán nhận ra hai nhà có chiến thuật khác biệt. Nhà Thiếu Nhi của thủ lĩnh Tiến Đạt quyết định chơi tất tay, để toàn bộ thành viên tham gia cả ba tiết mục. Trong khi đó, Nhà Tinh Hoa của Cường Seven lại ra chiến lược an toàn, thành viên có thế mạnh ở mảng nào sẽ tham gia tiết mục đó. Tại vòng chọn bài hát, Nhà Tinh Hoa có nhiều bất đồng, bắt nguồn từ việc Tuấn Hưng muốn chơi tất tay. "Chúng ta nên cùng tham gia cả ba tiết mục, không hát thì làm cái khác. Mình nên chọn nhân tố hát, anh em khác phụ diễn. Mỗi tiết mục nên có tất cả thành viên", Tuấn Hưng đưa quan điểm. Trong khi anh tài Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng ủng hộ ý tưởng "chơi tất tay" của Tuấn Hưng, thủ lĩnh Cường Seven lại không đồng tình. "Thời gian tập quá ít, mọi người nhớ tuyến, nhớ động tác, nhớ câu hát đã mệt rồi lại còn đòi tham gia cả ba bài hát. Tôi muốn một người chỉ nên tham gia tối đa hai tiết mục, không xuất hiện hết ở cả ba phần thi", Cường Seven phản bác.

Nhà Tinh Hoa và Nhà Thiếu Nhi có cách phân bổ thành viên khác biệt. Sau khi đưa quan điểm, Cường Seven sợ mất lòng đồng đội. “Các anh lớn muốn tham gia cả 3 tiết mục. Có người nói làm gì cũng được nhưng tôi không nghĩ vậy. Người nghệ sĩ khi xuất hiện có điểm nhấn mới ý nghĩa”, Cường Seven nói thêm. Bất đồng từ nhà Tinh Hoa đến từ việc các thành viên có cá tính mạnh. Soobin nói anh "giật mình vì nhà toàn thủ lĩnh cũ, có cá tính mạnh". Việc dung hòa được tất cả thành viên ở Công diễn 5 là bài toán khó. Trong khi đó, Nhà Thiếu Nhi của thủ lĩnh Tiến Đạt không gặp vấn đề trong việc phân bổ thành viên, đúng với tinh thần chơi hết mình. "Tôi đến đây để vượt chông gai nên sẽ chơi theo kiểu tìm kiếm chông gai để bản thân vượt qua”, Tiến Luật của Nhà Thiếu Nhi nói. Trong khi đó, Binz trở lại thế mạnh rap ở giai đoạn nước rút. "Tôi thử nhiều thứ và tự hào với điều đó. Đến công diễn này, chúng ta trở lại với những thứ tinh túy nhất. Tôi muốn rap vì đó là nơi tôi biết chính xác mình phải làm gì", Binz chia sẻ. Vòng đấu căng thẳng, áp lực ba anh tài bị loại Sau khoảng thời gian thảo luận, hai nhà đưa ra quyết định phân bổ thành viên và chính thức bước vào Công diễn 5. Ở tập 12, khán giả chứng kiến màn đấu đối kháng vocal giữa Phai (Nhà Tinh Hoa) và If (Nhà Thiếu Nhi). Trước khi thể hiện ca khúc Phai, BB Trần lo lắng vì ca khúc thuộc thể loại nhạc kén người nghe. Trong khi đó, Jun Phạm mong chờ được biểu diễn. NSND Tự Long lại tiếp tục lột xác, đem lên sân khấu hình ảnh mới. “Tôi không đọc rap và hát theo kiểu của tôi nữa. Tôi được anh em góp ý hát theo kiểu mà trước giờ chưa ai nghe”, NSND Tự Long chia sẻ. Đúng như chia sẻ của các thành viên, NSND Tự Long thể hiện ca khúc Phai theo phong cách khác. Các thành viên tập trung truyền tải cảm xúc, dù đây là ca khúc kén người nghe. Kết quả, nhóm giành được 1.720 điểm. Trong phần biểu diễn của Nhà Thiếu Nhi, nhóm hát chính ca khúc If là Bùi Công Nam, Thiên Minh, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tăng Phúc. Những thành viên còn lại trợ diễn. Phần biểu diễn của nhóm tập trung diễn tả cảm xúc của chàng trai nhiều nổi buồn, day dứt trong tình cảm.

Nhà Tinh Hoa (trên) trong tiết mục Rơi và phần biểu diễn Bay đột phá của Nhà Thiếu Nhi. Trước đó, Nhà Thiếu Nhi đấu giá thành công để chọn If. Nhóm đầu tư mạnh cho phần vocal. Dù không có vũ đoàn và đạo cụ, nhóm vẫn truyền tải cảm xúc và thu hút sự chú ý của khán giả trường quay. Kết quả, tiết mục If đạt 1.780 điểm hỏa lực, mang về chiến thắng đầu tiên cho Nhà Thiếu Nhi. Ở tiết mục perform, Nhà Tinh Hoa thể hiện ca khúc Rơi của Hoàng Thùy Linh. Ban đầu, nhà lớn không thể thực hiện được ý tưởng ban đầu do bất đồng ý kiến. “Ở Nhà Tinh Hoa có đến 8 cựu thủ lĩnh, mọi người khó khăn để tìm được ý tưởng chung. Lần này không có dancer, cảnh trí hay bất cứ gì trên sân khấu. Đây là bài toán khó, cho nên khi tìm được ý tưởng, tôi rất mừng", BB Trần chia sẻ. Là người lên ý tưởng chính cho tiết mục, BB Trần nói: "Đôi khi tôi luôn dồn nén năng lượng tiêu cực, chỉ muốn đưa mặt tích cực đến mọi người. Và do dồn nén quá lâu, tôi không biết cách bộc lộ. Qua tiết mục, tôi muốn mọi người hiểu rằng cảm xúc nào cũng là gia vị cuộc sống", BB Trần chia sẻ. Trương Thế Vinh xúc động và nói rằng anh được làm những điều trước giờ bản thân không dám làm. “Từ khi lên 15 tuổi, tôi đã muốn có buổi biểu diễn giống vậy. Đến giờ tôi 40 tuổi, tôi đã làm được sau nhiều năm ao ước. Hôm nay tôi hạnh phúc vì điều đó”, Trương Thế Vinh bày tỏ. Việc đưa cảm xúc, thể hiện câu chuyện bứt phá bản thân giúp Nhà Tinh Hoa lật ngược thế cờ, giành 1.850 điểm hỏa lực. Trong khi đó, Nhà Thiếu Nhi thể hiện ca khúc Bay. Nhóm quyết định làm mới bản hit của Thu Minh sang xu hướng rock. Như Tiến Luật chia sẻ, tiêu chí của Nhà Thiếu Nhi là “tìm chông gai để vượt”. Vì vậy, ở tiết mục này, Bùi Công Nam tập ke đầu, Đinh Tiến Đạt tập chơi trống, Tiến Luật trở thành DJ, Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát lần đầu rap. Dù cố gắng làm mới ca khúc của Thu Minh, Nhà Thiếu Nhi chỉ nhận được 1.650 điểm hỏa lực. Trong tập sau, hai nhà tiếp tục bước vào vòng đấu New Beat, thể hiện ca khúc mới. Sau ba tiết mục, nhà thua cuộc nhận một suất bị loại. Qua ba vòng đấu, có đến ba anh trai rời chương trình. Ở chặng nước rút, các anh tài bung hết chiêu để có cơ hội trở thành một trong 17 thành viên của gia tộc toàn năng. Theo Tiền Phong