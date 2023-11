Đời tư trái ngược của 3 nữ nghệ sĩ tài sắc sắp được phong tặng NSND

Ngọc Huyền cho hay, từ khi còn trẻ, chị đã có suy nghĩ, mình sẽ ở gần nhưng không sống cùng con dâu, con rể vì mỗi người có một cuộc sống riêng, cần tôn trọng cách sống của nhau. Nếu không đủ tiền mua nhà thì có thể bán căn nhà to đi, ở 2 căn bé hơn.

Năm 1998, với vai Thị Mầu, Thu Huyền một lần nữa đạt giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc.

Cô còn có một số vai diễn thành công khác như: Thị Phương trong Trương Viên, cô Son trong Cô Son, Súy Vân trong Súy Vân giả dại, Hoạn Thư trong Kiều. Cô từng giành được nhiều Huy chương vàng, bạc trong các hội diễn.

Năm 2002, cô từng ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 (2002-2007). Ngoài nghệ thuật chèo, các tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh của cô cũng để lại ấn tượng mạnh với công chúng như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng, Hoa thơm bướm lượn.

Thu Huyền luôn thu hút khán giả bởi nét diễn duyên dáng của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Ngọc Huyền còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 2 thập kỷ với NSƯT Tấn Minh. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ nghệ sĩ nói, trong 30 năm gắn bó bên nhau, họ chưa một lần mâu thuẫn và cãi vã to tiếng.

Chia sẻ về bí quyết để gia đình luôn ấm êm, thuận hòa khi cả hai đều làm nghệ thuật và làm sếp, Thu Huyền bộc bạch: "Chúng tôi hiểu gia đình là điều quan trọng nhất nên luôn cố gắng sắp xếp hài hòa.

Trở về nhà, chúng tôi dành thời gian để trò chuyện, hỗ trợ nhau việc gia đình. Chúng tôi cùng nhau chăm lo cho hai cậu con trai cũng như chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ, đó chính là động lực để mình hoàn thành nhiệm vụ đang gánh vác".

Nói về người bạn đời - NSƯT Tấn Minh, Thu Huyền tiết lộ, chồng cô là người điềm đạm, không hay nói lời hoa mỹ với người bạn đời của mình nhưng rất chân thành.

"Anh ấy lãng mạn nhưng sẽ không thể hiện một cách phô trương, màu mè. Anh Minh cũng không nói những lời sến súa mà thể hiện tình cảm bằng hành động khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên tâm", "Thị Mầu" Thu Huyền nói.

Gia đình hạnh phúc của Tấn Minh - Thu Huyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thu Huyền chia sẻ thêm, ông xã chưa bao giờ to tiếng, nạt nộ vợ. Khi cô bực mình, nói to tiếng, thì chồng sẽ im lặng. Và khi thấy chồng không nói gì, cô cũng phải tự nhìn lại mình và cảm thấy bản thân to tiếng là không đúng.

"Tôi tự kiềm chế lại. Tôi thấy chồng có vẻ cáu là tôi sẽ không nói thêm nữa, như vậy anh ấy cũng không có cơ hội để mà nổi giận với tôi. Có lẽ vì thế mà gần 20 năm qua, chúng tôi chưa xảy ra mâu thuẫn gì to tát", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Với Thu Huyền, hạnh phúc là được làm nghề mình yêu thích và đam mê, được sống, cống hiến cho nghề, được mọi người trân trọng và có một gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

"Khi về nhà, gia đình là nơi chốn bình yên nhất. Tất cả điều đó tôi đang có được và tôi nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc", NSƯT Thu Huyền bộc bạch.