Đời tư phức tạp của tài tử 'Chạng vạng' Robert Pattinson

Vai diễn đầu tay Robert là Rawdy Crawley trong bộ phim điện ảnh Vanity Fair (2004). Tuy nhiên, phân cảnh của anh bị cắt gần hết trong quá trình biên tập. Cũng trong năm này, anh tiếp tục nhận vai Giselher trong phim truyền hình dài tập Ring of the Nibelungs. Tiếc thay, một lần nữa vai diễn này cũng không gây được ấn tượng. Trong suốt 3 năm sau đó, Robert Pattinson nhận những vai diễn nhỏ. Vai diễn tiêu biểu có thể kể đến Cedric Diggory trong phim Harry Potter và chiếc cốc lửa. Tuy nhiên, tất cả những vai diễn trên đều bị đánh giá mờ nhạt.

Sau kết thúc vai diễn trong Chạng vạng, nam diễn viên người Anh chuyển hướng sang dòng phim độc lập và phim nghệ thuật, anh thử sức mình ở những vai diễn gai góc và đa dạng hơn. Robert đóng vai chính trong The Rover (2014), hợp tác với đạo diễn David Cronenberg trong Maps to the Stars, xuất hiện trong Queen of the Desert với Nicole Kidman, đóng vai nhiếp ảnh gia Dennis Stock trong Life và có một vai trong The Childhood of a Leader. Tuy không có quy mô lớn như loạt phim Chạng vạng nhưng nam diễn viên chia sẻ rằng anh vẫn bị thu hút bởi các dự án phim này vì những bộ phim thực sự mang tính nghệ thuật giúp anh “tự tin vào bản thân mình”.

Năm 2016, Robert vào vai nhà thám hiểm Henry Costin trong The Lost City of Z. Diễn xuất của nam diễn viên trong phim được các nhà phê bình phim đánh giá rất cao. Một năm sau, Robert vào vai tên trộm Connie Nikas trong bộ phim Good Time. Một lần nữa, diễn xuất của Robert lại chinh phục các nhà phê bình.

Robert Pattinson trong 'The Batman'.

Với vai diễn người gác ngọn đèn hải đăng trong The Lighthouse (2019), bộ phim kinh dị của đạo diễn Robert Eggers, Robert đã lột bỏ hình tượng đẹp trai ma mị trong Chạng vạng để hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Đây cũng là bộ phim nghệ thuật nổi bật nhất giúp Robert Pattinson thể hiện được tài năng diễn xuất và được coi là bàn đạp giúp “tài tử đẹp trai nhất thế giới” được góp mặt trong hàng loạt bom tấn như Tenet hay The Batman.

Vai diễn chính Người Dơi do Robert Pattinson đảm nhận trongThe Batman hy vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho hình tượng siêu anh hùng Người Dơi - vai diễn đã làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên trước đó. Phim dự kiến ra rạp vào 4/3/2022.

Robert Pattinson trong trailer 'The Batman'

Đỗ Quyên