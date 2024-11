Đời tư nhiều thị phi của mẫu Tây Andrea Aybar trước nghi vấn dùng ma túy

Người mẫu, diễn viên Andrea Aybar từng vướng nhiều ồn ào, thị phi trong quá khứ. Mới đây, chân dài 29 tuổi bị điều tra vì nghi liên quan đến ma túy. Ngày 10/11, một nguồn tin cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra vụ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (còn được gọi là An Tây) bị tình nghi liên quan đến ma túy. Người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (Ảnh: Facebook nhân vật). Hai hôm trước, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở TP Thủ Đức, phát hiện Andrea Aybar cùng một số người khác có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhà chức trách đã đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phóng viên đã liên hệ số điện thoại của Andrea Aybar nhưng thuê bao này báo "không liên lạc được". Andrea Aybar sinh năm 1995 tại Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam từ nhỏ. Cô được khán giả biết đến từ năm 15 tuổi khi làm người mẫu, sau đó lấn sân hoạt động trong vai trò MC, diễn viên. Đời tư của Andrea từng vướng nhiều lùm xùm, thị phi. Năm 2012, cô bị chỉ trích khi thường xuyên chụp ảnh nội y phản cảm, có nhiều phát ngôn tranh cãi về việc quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi. Từ năm 2012 đến 2013, các mối tình ồn ào của chân dài với diễn viên Baggio, rapper Yanbi cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Tháng 6/2014, chân dài người Tây Ban Nha vướng tin đồn "sốc thuốc" vì dùng chất kích thích. Thời điểm đó, gia đình người mẫu phủ nhận và cho biết cô nhập viện truyền nước vì kiệt sức. Năm 2018, Andrea Aybar bị đồn "bán dâm cho một người đàn ông 65 tuổi với giá 12.000 USD". Ngay sau đó, diễn viên khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Sau loạt thị phi, Andrea Aybar dần trở nên kín tiếng, ít chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân và có nhiều năm vắng bóng trong giới giải trí. Năm 2020, người mẫu 9X trở lại hoạt động nghệ thuật, đảm nhận một vai nhỏ trong phim Nhà trọ Balanha, tham gia một số gameshow. Cô cũng chuyển vào TPHCM sinh sống, tiếp tục làm người mẫu, đóng quảng cáo, dự sự kiện. Andrea Aybar trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam hồi tháng 6 ở TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật). Khoảng hơn một năm trở lại đây, kênh TikTok của Andrea Aybar thu hút sự quan tâm từ khán giả, có hơn 4,7 triệu người theo dõi. Những video chia sẻ cuộc sống đời thường, khoảnh khắc hài hước của người mẫu thu hút hàng chục triệu lượt xem. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2023, Andrea Aybar cho biết từ khi làm TikToker và thu hút lượt xem "khủng", cô có nhiều cơ hội để phát triển công việc. Mặc dù kinh tế ổn định hơn, người mẫu nhắc nhở bản thân không được bằng lòng với hiện tại. Cô cho biết ngoài các dự án kinh doanh, cô vẫn chọn lọc những công việc phù hợp trong giới giải trí như người mẫu catwalk, đóng phim... Andrea Aybar nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Ngoài diễn thời trang, cô từng tham gia một số phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2, Nhà trọ Balanha...