Đời tư kín tiếng của siêu mẫu Lê Thúy: Chi tiền thụ tinh ống nghiệm nhưng vẫn chưa có con sau gần 10 năm

So với các chân dài nổi tiếng cùng thời có nhiều tham vọng với nghề, Lê Thúy chọn hướng đi an toàn. Vài năm sau khi có tên tuổi, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đỗ An. Ít ai biết, người se duyên cho vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An là ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên.

Thời điểm Lê Thúy lấy chồng Việt kiều cũng là lúc showbiz Việt đang bùng lên những câu chuyện chân dài "cặp" đại gia vì tiền hay những cuộc tình che đậy giới tính. Cặp đôi cũng không nằm ngoài "cơn bão" khi ngoại hình điển trai, có phần bóng bẩy của Đỗ An khiến anh bị đồn... đồng tính. Trước luồng dư luận này, Lê Thúy từng "giải vây" cho ông xã.

Đến nay, trong khi Lê Thúy lui về kinh doanh thì ông xã cô lại "hợp vía" làm nghệ thuật khi thi ca hát, đóng phim… Hiện tại, Đỗ An cho biết công việc chính của anh là họa sĩ thiết kế, đạo diễn mỹ thuật và giám đốc sáng tạo cho nhiều bộ phim Việt.



Bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, Lê Thúy từng là cái tên nổi đình nổi đám khi sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt góc cạnh ấn tượng, cô để lại nhiều dấu ấn trong làng thời trang Việt