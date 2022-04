Đội trưởng Chi Pu nhảy như dưỡng sinh khiến netizen tá hỏa

Hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang cố tình tạo "drama" khi mới Chi Pu để "câu" rating. Thậm chí, netizen cho rằng việc mời một người không có chuyên môn sẽ khiến Street Dance Việt Nam tụt hạng trong mắt bạn bè quốc tế, làm mất đi bản chất vốn có của một show nhảy đình đám.

Thậm chí, có bình luận còn khẳng định Chi Pu khi hát live đã nhiều lần hụt hơi nên lo lắng liệu không biết cô nàng có nhảy được không. Bình luận khác lại khẳng định sẽ tắt tivi và xem lại phiên bản Trung Quốc.

Mới đây, chương trình tung đoạn clip Chi Pu "nhá hàng" nhảy trên nền nhạc có sẵn. Đúng như dự đoán, cô nàng phải đối mặt với hàng loạt chê bai từ cộng động mạng.