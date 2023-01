Đời trắc trở và ước mơ làm mẹ không thành của "đả nữ" Dương Tử Quỳnh

Sự nghiệp rực rỡ đáng ngưỡng mộ của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh, sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Hơn 40 năm trong nghề, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians.

Dương Tử Quỳnh thời trẻ (Ảnh: HK01).

Cô cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám của Hollywood như Avatar, Marvel, Star Trek, Kung Fu Panda, Minions, Transformers... Hiện tại, ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và là gương mặt gốc Á được các nhà làm phim Hollywood săn đón.

Dương Tử Quỳnh từng được tạp chí People đưa vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới năm 1997 và năm 2009, tạp chí này đưa cô vào danh sách 35 ngôi sao màn ảnh đẹp nhất thế giới.

Năm 2022, cô gây chú ý với vai chính trong phim Everything Everywhere All at Once. Trong phim, cô hóa thân Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau. Lúc cô là người đàn bà nghèo khó, khi lại làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật...