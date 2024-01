Đổi tiền mới dịp Tết: Đổi 1 triệu đồng nhận về 900.000 đồng

Trà My - nhân viên ngân hàng - cho biết năm nào cũng vậy, đến tháng cuối năm, cô nhận được hàng trăm tin nhắn từ bạn bè nhờ đổi tiền mới.

Vì phong tục lì xì tiền mới dịp Tết Nguyên đán lấy may mắn, nhu cầu đổi tiền mới vào dịp Tết rất cao. Đa phần mọi người muốn đổi tiền lì xì mệnh giá từ 10.000 đồng trở lên. Ngoài ra, một nhóm ít người hơn muốn đổi tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng với mục đích sử dụng khi đi lễ chùa.

Dịch vụ đổi tiền mới luôn "nóng" vào dịp cận Tết (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trà My không có ý định làm dịch vụ đổi tiền vì chủ yếu người tìm đến đều là người thân, bạn bè. Do vậy, My thường đổi giúp và không lấy phí.