Đối thủ U23 Việt Nam tại U23 châu Á: U23 Hàn Quốc mạnh nhất

Sức mạnh U23 Hàn Quốc



U23 Hàn Quốc bước vào VCK U23 châu Á 2022 với tư cách đương kim vô địch. Ở Thái Lan cách nay hai năm, lần đầu tiên đại diện Đông Á đăng quang khi liên tục ít nhất vào đến bán kết trong các kỳ trước đó.

U23 Hàn Quốc của Lee Kang In rất mạnh

Mục tiêu của U23 Hàn Quốc khi đến Uzbekistan là bảo vệ ngôi vương bóng đá trẻ châu Á.



Đồng thời, kế hoạch của HLV Hwang Sun Hong là chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad), sân chơi mà U23 Hàn Quốc giành HCV trong cả hai kỳ gần nhất.



Danh sách mà ông Hwang Sun Hong triệu tập được chốt từ rất sớm, 16/5. Trong số này, đáng chú ý có Lee Kang In, cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha cho Mallorca.



Lee Kang In được đào tạo ở học viện Valencia - cái nôi trưởng thành của những David Silva, Juan Mata. Anh là thành phần Hàn Quốc vào đến tứ kết Olympic Tokyo diễn ra năm ngoái, cũng như giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U20 năm 2019.



Nếu như Lee Kang In đóng vai trò thủ lĩnh vận hành lối chơi thì Oh Se Hun có nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công U23 Hàn Quốc.



Oh Se Hun có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, vừa gia nhập CLB Shimizu S-Pulse của Nhật Bản. Chính anh góp công sức đáng kể trong việc U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020.



Ngay trước giải, tiền đạo cánh Um Won Sang được gọi bổ sung vào đội tuyển Hàn Quốc đá giao hữu với Brazil. Điều này ảnh hưởng đôi chút đến kế hoạch của HLV Hwang Sun Hong, nhưng Taegeuk Warriors vẫn được đánh giá vượt trội ở bảng C.



Thay đổi của U23 Thái Lan



Sau thất bại ở SEA Games 31, U23 Thái Lan đến giải vô địch U23 châu Á với đội hình hoàn toàn mới, khi nhiệm vụ của ông Worrawoot Srimaka là ít nhất vào đến tứ kết.