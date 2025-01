Đối thủ của Toyota Vios vừa ra mắt đã giảm giá tới 20 triệu đồng tại đại lý

Ưu đãi giảm giá của Nissan Almera 2025 có sự chênh lệch tùy đại lý và phiên bản, có nơi sẵn sàng tặng thêm bảo hiểm thân vỏ. Cận Tết Nguyên đán là dịp mua sắm cao điểm thường niên của thị trường. Tranh thủ sức mua cao của người dùng, các hãng xe và đại lý thường chạy doanh số trong giai đoạn này, bằng cách tung ưu đãi cho các sản phẩm. Mẫu xe mới ra mắt như Nissan Almera 2025 không ngoại lệ. Tham khảo một số đại lý ở khu vực Hà Nội, đa phần các bên đều áp dụng mức giảm chung là 10 triệu đồng cho hai bản EL và V của Nissan Almera 2025, lần lượt hạ giá xuống 479 triệu và 519 triệu đồng. Riêng biến thể VL cao cấp nhất (569 triệu đồng) không có khuyến mại, do lượng xe về ít, có nơi chưa có hàng. Ưu đãi này có sự chênh lệch tùy đại lý. Ví dụ, một showroom ở Hà Nội chỉ giảm 5 triệu cho bản V, cơ sở khác vẫn giảm 10 triệu cho biến thể này nhưng tặng thêm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Tại một đơn vị khác, tư vấn bán hàng cho biết phiên bản này được giảm 20 triệu đồng, giảm giá xuống 509 triệu đồng. Nissan Almera 2025 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm). Nissan Almera 2025 thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Xe được bổ sung một phiên bản và chốt giá bán lẻ đề xuất rẻ hơn 26-50 triệu đồng so với đời cũ, hạ giá về mức ngang với mặt bằng chung của phân khúc sedan hạng B. Vóc dáng tổng thể của Almera 2025 vẫn giữ nguyên, một số thay đổi trong thiết kế tập trung chủ yếu ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt lớn hơn. Trang bị có nhiều điểm mới đáng chú ý, như: bệ tỳ tay cho các hàng ghế, sạc điện thoại không dây và hệ thống an toàn chủ động (ADAS). Thiết kế nội thất của Nissan Almera 2025 không đổi, nhưng có 2 tông màu tương phản, tạo cảm giác trẻ trung hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm). Những trang bị mới giúp Nissan Almera 2025 ngang sức với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Accent hay Honda City. Tuy nhiên trong tháng 1, mẫu xe này vẫn sẽ gặp áp lực cạnh tranh lớn dù có ưu đãi giảm giá từ đại lý. Nguyên nhân là Honda City vẫn được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này dao động 499-569 triệu đồng, hạ xuống còn 474-541 triệu đồng sau khi áp dụng khuyến mại trên.