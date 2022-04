Đối thoại 2+2 Mỹ-Ấn Độ: Hoàn tất nhận thức tình hình không gian mới, cam kết sát cánh duy trì trật tự quốc tế

Để ủng hộ vai trò nhà cung cấp an ninh mạng hàng đầu của Ấn Độ, các quan chức cấp cao hai nước đã thảo luận về những cơ hội mới nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo rằng tầm nhìn chung của Washington và New Delhi về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Về Covid-19, Ngoại trưởng Blinken thông báo: “Ấn Độ và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ để đối phó với đại dịch. Các nhà khoa học và các tổ chức của chúng tôi đang cùng nhau phát triển và sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả".

Hai bên đang hợp tác thông qua quan hệ đối tác vaccine Bộ tứ cùng các đồng nghiệp ở Australia và Nhật Bản để cung cấp vaccine cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các quan chức Mỹ-Ấn Độ cũng thảo luận về các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện song phương và khu vực.

Lờ mời gọi tới "Make in India"

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho hay, ông đã đề cập chương trình “Make in India (Sản xuất tại Ấn Độ)” cũng như lĩnh vực hàng không với đối tác Mỹ và mời các công ty Mỹ tham gia những chương trình này.