Đội Sông Lam Nghệ An sẽ trả phụ cấp cho cầu thủ trẻ sau dịp lễ 2.9

Tuy nhiên, do thời điểm nhận được tiền sát dịp nghỉ lễ nên câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chưa thể giải ngân cho các cầu thủ trẻ.

Trả lời báo giới về vấn đề này, một đại diện câu lạc bộ Sông Nam Nghệ An cho biết, vào ngày 31.8 vừa qua, đội bóng mới nhận được khoản tiền là khoảng gần 10 tỉ sồng từ Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An. Đây là chi phí đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An từ tháng 1 đến tháng 8.2023.

Đội bóng đã lên kế hoạch thanh toán một nửa phụ cấp từ tháng 1 đến tháng 8 ngay khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Một phần tiền còn lại sẽ dùng để giải quyết các khoản chi về ăn uống, di chuyển, sinh hoạt… vốn đã được đội tạm ứng trong giai đoạn trước đó.

Theo vị này, số tiền được nhận từ Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An mới chỉ gần bằng một nửa so với kinh phí mà đội bóng đã chi ra trong thời gian qua. Suốt 8 tháng đầu năm, nhà tài trợ cùng câu lạc bộ đã huy động khoảng 20 tỉ đồng để duy trì hoạt động Trung tâm và các chế độ mà cầu thủ được hưởng theo quy định nhà nước.

Theo đó, nguồn kinh phí đào tạo cầu thủ trẻ Nghệ An được nhận từ ngân sách của tỉnh Nghệ An hằng năm. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An gửi văn bản đề nghị qua tỉnh và chờ tỉnh duyệt. Sau đó, Sở Tài chính mới cấp tiền về cho Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An (cơ quan quản lý câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An) để đơn vị này chi trả cho cầu thủ.