'Đội sổ' tại 'Chị Đẹp Đạp Gió', Diệu Nhi tự tin: Nếu hiệu ứng tốt thì em làm ca sĩ

Dù nhận số điểm không cao nhưng Diệu Nhi vẫn chiêu dụ các chị đẹp khác hãy về chung một đội với mình ở các vòng sau.

Trong tập này, Hồng Nhung trình bày ca khúc Fly me to the moon phiên bản song ngữ. Màn trình diễn của chị Bống khiến ban cố vấn và các chị đẹp xuýt xoa. Hồng Nhung nhận được 88 điểm. Dù điểm số khá cao, cô vẫn hài hước hỏi ban cố vấn tại sao không cho mình điểm tuyệt đối. “Từ 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy!”, cô nói.



Hồng Nhung thể hiện một ca khúc tiếng Anh.

Ngoài ra, các nghệ sĩ khác trong tập 2 cũng khiến khán giả thích thú với các trình diễn. Giang Hồng Ngọc trình bày ca khúc Sợ với trang phục phát sáng, đạt 85 điểm; Đoan Trang thất vọng vì chỉ đạt 83 điểm; Lynk Lee tái hiện hit Buồn thì cứ khóc đi với màn vũ đạo ấn tượng, đạt 81 điểm; Tú Vi khoe giọng hát ngọt ngào, ấm áp trong phần trình diễn Giấc mơ ngày xưa, đạt 83 điểm; Thanh Ngọc - cựu thành viên Mắt Ngọc đạt 86 điểm.