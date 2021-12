Đối phó với Omicron: Bỏ cách ly tập trung là linh hoạt hay liều lĩnh?

Your browser does not support the audio element.

Nhân viên y tế kiểm tra phiếu khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh: Dương Ngọc).

Vừa qua, UBND TP Hà Nội yêu cầu, đối với chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron, bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19 trước đó.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng đối với việc nối lại các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế là phải dỡ bỏ quy định cách ly tập trung đối với hành khách nhập cảnh. Vì vậy, quy định bắt buộc cách ly tập trung như trên sẽ là rào cản kỹ thuật làm cho việc thực hiện các chuyến bay thường lệ quốc tế không khả thi.

"Phản ứng nhanh" trước đề xuất này, ngày 30/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hà Nội đã quyết định hủy bỏ văn bản yêu cầu cách ly tập trung với đối tượng nhập cảnh nói trên.

Bỏ cách ly tập trung không phải là "thỏa hiệp" với dịch

Nêu quan điểm về diễn biến này, trao đổi với PV Dân trí, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Anh hùng Lao động, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho rằng chúng ta cần phải "rất linh hoạt", tránh gây khó khăn trong việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh. Ông Nguyễn Anh Trí nhận định, thời điểm này, dù quyết định cách ly tập trung hay không cách ly với người nhập cảnh, đều có lý do chính đáng.