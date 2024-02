Đội mô tô hộ tống - 'Lá chắn thép' bảo vệ các đoàn khách quốc tế

"Cán bộ chiến sĩ lái mô tô hộ tống luôn là "lá chắn thép", nếu cần thiết, sẵn sàng lao thẳng vào đối tượng có ý định tấn công đoàn", Trung tá Thái Bình An (Phó đại đội trưởng Đại đội 3, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an) nói với phóng viên Dân trí.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, ngoài thực hiện nhiệm vụ phục vụ nghi lễ Nhà nước, cán bộ chiến sĩ lái xe mô tô hộ tống thuộc Trung đội mô tô hộ tống, Đại Đội 3, Trung đoàn 375, còn được giao nhiệm vụ phối hợp bảo vệ nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ các đoàn khách cấp cao, các đại sứ trình quốc thư... đảm nhiệm trọng trách giữ gìn hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

27 năm đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, Trung tá An có đến 24 năm công tác tại Trung đội xe mô tô hộ tống. Thuộc hàng "tổ lái lão luyện" của đội, Trung tá An có cho mình một bộ sưu tập vô vàn những kỷ niệm về nghề.

Nhớ lại ngày dẫn đoàn cho nguyên thủ một nước ở châu Phi, Trung tá An kể khi đoàn gần đến cầu Chương Dương, một đối tượng lợi dụng lúc các lực lượng bảo vệ an ninh thực hiện nghi lễ chào khi đoàn xe đi qua để đi cắt ngang đoàn.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sĩ quan lái xe mô tô hộ tống luôn phải chủ động quan sát từ sớm, từ xa, phán đoán các tình huống có thể xảy ra trên đường đe dọa đến an ninh, an toàn cho đoàn trong quá trình di chuyển.

Vì vậy, khi phát hiện đối tượng đi xe máy ở phía bên kia đường chuẩn bị cắt ngang đoàn, ngay lập tức tôi đánh lái tách khỏi đội hình xe, bằng phản xạ nghề nghiệp vừa điều khiển phương tiện vừa tiếp cận, ngăn chặn, khống chế không để đối tượng vào đoàn xe. Sau khi vô hiệu hóa được đối tượng, tôi lập tức trở lại đội hình, đồng thời báo cho các lực lượng chức năng phối hợp xử lý", Trung tá An nói.

Anh kể, từ thời điểm đó, sự tự tin của đoàn hộ tống tăng lên bội phần.

Một kỷ niệm khác mà Trung tá An không thể quên, đó là khi anh hộ tống đoàn khách Nga từ sân bay về khách sạn. Trên đường di chuyển, trong khi quốc kỳ Việt Nam gắn ở đầu xe Trưởng đoàn tung bay trước gió thì quốc kỳ của Nga bị gió thổi cuốn vào cột, không thể phát hiện đó là quốc kỳ của nước nào.

Với bản lĩnh chính trị, sự nhạy bén về ngoại giao và sự tinh tế của sĩ quan nhiều năm trực tiếp tham gia các đoàn mô tô hộ tống, Trung tá An vừa điều khiển mô tô, vừa dùng tay gỡ lá quốc kỳ của Nga trở lại trạng thái ban đầu, tung bay song song với quốc kỳ của nước chủ nhà Việt Nam.

"Sau khi hoàn thành và trở lại đội hình mô tô, đối tượng cảnh vệ hạ kính ô tô, ra một cử chỉ thể hiện sự hài lòng. Tôi cảm nhận được hành động của mình dù nhỏ nhưng đã mang ý nghĩa rất lớn", Trung tá An chia sẻ.

Dưới ống kính truyền hình, hình ảnh trong mắt người dân, cán bộ chiến sĩ lái xe mô tô hộ tống lúc nào cũng trong trạng thái chỉn chu, uy nghiêm. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, để giữ được phong thái hoàn hảo trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào như vậy, các chiến sĩ đã phải trải qua quá trình rèn luyện gian truân, vất vả, "đội nắng, tắm mưa".

Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hộ tống khi gặp trời mưa, rồi lại nắng, quần áo ướt rồi lại khô, những tình huống phát sinh trên đường, trong bất kỳ hoàn cảnh nào các anh vẫn phải đảm bảo giữ nguyên đội hình, tốc độ di chuyển và trang phục.

Sau mỗi lần như vậy, cả đoàn hộ tống có không ít chiến sĩ bị cảm, một vài thiết bị điện tử bị trục trặc, nhưng họ luôn tự hào vì mình góp phần vào việc tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt các vị khách quốc tế, kể cả những nguyên thủ của các cường quốc hàng đầu thế giới.

"Có khi chúng tôi di chuyển từ điểm A đang mưa sang điểm B lại nắng. Áo mưa đang mặc, buộc phải mặc đến hết lộ trình. Hoặc khi đang nắng lại mưa, chúng tôi phải giữ nguyên đội hình di chuyển mà không có áo mưa.