Đối mặt với nỗi sợ biển cả sâu thẳm và hàm cá mập sắc bén trong 'Great white'

Loài người tưởng tượng ra những con quái vật khổng lồ như Kraken, Cthulhu, Jörmungandr không chỉ để thể hiện sự kinh sợ với những gì nằm ngoài tầm hiểu biết mà còn nhắc nhở con cháu tránh xa vùng nước sâu. Trong văn hóa đại chúng, những bộ phim về quái vật biển cáng khiến người xem bị ám ảnh bởi đại dương hơn.

Đặc biệt, cá mập trắng là một “quái thú” có thật và sẵn sàng tấn công con người bất cứ lúc nào. Kể từ Jaws (1975), kẻ săn mồi hàng đầu này đã gieo rắc nỗi sợ cho bao thế hệ khán giả, từ cá mập trắng thông thường tới cá mập đột biến, cá mập lai bạch tuột, cá mập ma rồi thậm chí là cá mập tiền sử.

Trong số này, nhiều bộ phim đã ghi được dấu ấn như Deep blue sea (1999), The Shallows (2016), 47 Meters down (2017) hay The meg (2018)… Sắp tới đây, nhà sản xuất của 47 Meters down sẽ mang đến một tác phẩm mới là Great white. Bộ phim sẽ tiếp tục khai thác nỗi kinh hoàng khi bị cô lập giữa biển cả mênh mông và xung quanh là hàm răng sắc nhọn của đàn cá mập trắng khát máu.

Đối mặt với hung thần đại dương trong Great white