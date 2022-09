Đôi mắt tiết lộ bất ổn sức khỏe

Mắt co giật

Theo The Sun, có thể mắt bạn bị co giật vì quá mệt mỏi. Ngoài ra, bác sĩ Sujata cho biết, còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như uống quá nhiều rượu, đồ uống chứa caffeine hoặc hút thuốc.

Mặc dù biểu hiện này thường vô hại, nhưng đây cũng là dấu hiệu sớm của tình trạng kiệt sức.

"Nếu tình trạng mắt co giật vẫn tiếp diễn, đây có thể là cách cơ thể nói với bạn rằng hãy dành thời gian nghỉ ngơi và quản lý khối lượng công việc của mình".

Mắt sung đỏ

Bác sĩ Sujata cảnh báo, nếu bạn thức dậy với đôi mắt sưng húp và đỏ, đó là dấu hiệu của dị ứng, nhiễm trùng hoặc quá mệt mỏi.