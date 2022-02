Đòi ly hôn, chồng chém vợ chết gục trước cửa nhà ở Hà Nội

Chị Trang đòi ly hôn và đưa cháu Huyền và cháu Ngọc về nhà bố mẹ đẻ, còn cháu Ngân để cho Hùng nuôi với lý do chồng bênh cháu Ngân, không yêu thương cháu Huyền. Do bực tức về thái độ của chị Trang, Hùng nảy sinh ý định dùng bạo lực với vợ. Khoảng 11h45 phút cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp rồi vào phòng ngủ lấy 1 con dao và đi đến chỗ chị Trang đang ngồi bế cháu Ngọc tại phòng khách. Thấy chồng cầm dao đi đến chỗ mình, chị Trang đặt con xuống ghế. Hùng đi đến trước mặt vợ, tay cầm dao giơ lên, chỉ về phía chị Trang nói: “Mày đã biết tội của mày chưa”. Dứt lời, anh ta vung dao chém liên tiếp 2 nhát trúng đầu chị Trang. Thấy vậy, cháu Huyền lao vào ôm mẹ để bố không chém tiếp. Nhưng Hùng dùng tay trái túm tay cháu Huyền kéo ra, còn tay phải cầm dao chém tiếp 1 nhát nữa về phía chị Trang. Chém xong, Hùng đặt dao xuống ghế rồi kéo cháu Huyền ra khỏi người chị Trang.





Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy thì bị Hùng cầm dao chém tiếp 1 nhát trúng đầu, 1 nhát trúng bàn tay trái.



Khi chị Trang vùng bỏ chạy ra ngoài ngõ, đến trước cửa nhà anh Lê Xuân Hưng (ở đối diện trước cửa nhà) thì bị vấp ngã. Hùng đi đến, giật tay chị Trang đang che mặt, dùng chân đạp vào bụng vợ, vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, tay của chị Trang.



Khi vợ nằm bất động, chảy nhiều máu, anh ta cầm dao đi vào nhà.



Một lúc sau, nghe thấy tiếng nói to ở ngoài ngõ, Hùng cầm dao đi ra. Thấy một người hàng xóm đứng gần chỗ vợ, Hùng đi đến, giơ dao chỉ vào mặt hàng xóm nói: “Cút ra chỗ khác, không phải việc của mày”, rồi cầm dao chém liên tiếp thêm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực của chị Trang, làm nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.



Gây án xong, Hùng đi vào nhà, vứt dao xuống sàn phòng ngủ.





Quá trình điều tra, gia đình bị can cung cấp cho CQĐT hồ sơ bệnh án tâm thần của Hùng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1.



Hồ sơ bệnh án xác định Hùng vào viện ngày 6/6/2015, ra viện ngày 29/9/2015 với chẩn đoán: “Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác”.



Tháng 5/2021, CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hùng. Kết luận giám định tâm thần cho thấy: “Tiền sử năm 2015 Hùng có đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác đã điều trị khỏi.



Trước, trong khi phạm tội, Hùng không có bệnh tâm thần. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, Hùng mắc bệnh phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm.



Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F43.22. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không thuộc diện cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".



Về trách nhiệm dân sự, gia đình Hùng đã bồi thường dân sự cho gia đình chị Trang hơn 1,5 tỷ đồng (gồm tiền cấp dưỡng nuôi các con và tiền tổn thất về tinh thần).



Mẹ chị Trang đại diện cho gia đình nạn nhân đã nhận số tiền và có đơn xin giảm nhẹ tội cho con rể.