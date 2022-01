Đội Long An "nâng cấp" lực lượng, sẵn sàng trở lại V.League

Trong đó, có 4 cầu thủ từng góp mặt trong thành phần U21 Long An và đội một Long An thi đấu trong năm 2021 là Vĩnh Nguyên, Tuấn Vũ, Duy Tâm và Thanh Long. Như vậy, cựu vương V.League có được những tân binh "mới mà cũ". Chỉ duy nhất Việt Hoàng là cái tên mới toanh trong thành phần đội hình câu lạc bộ Long An.

Ngoài 5 cái tên kể trên, đội chủ sân Tân An cũng ký kết hợp đồng với một người cũ khác là Nguyễn Duy Thắng, cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai. Duy Thắng đã có 2 mùa giải gắn bó cùng câu lạc bộ Long An (2020, 2021) và luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ trái.