Đổi gió nhạc Tết với bản rap cực chất từ 'Nón Vàng' Rap Việt và rapper nhí Shumo

Mới đây "Nón Vàng" Rap Việt mùa 1 - Duy Andy đã đồng sáng tác với rapper nhí Shumo để tạo nên bản rap cực chất mang tên Get Lì Xì, Get Lucky tràn ngậpkhông khí Tết trên nền nhạc cụ dân tộc.

Ca khúc là góc nhìn của một rapper 10 tuổi về ngày Tết của người Việt. Shumo muốn mang lại không khí năng lượng tích cực cho ngày đầu năm mới.