Đội châu Á đầu tiên qua vòng bảng U20 World Cup

Trong phần còn lại của trận đấu, Uzbekistan chơi chắc chắn và có thêm lần thứ 3 làm tung mành lưới đối thủ ở phút 82, sau pha dứt điểm của Nodirbek Abdurazzakov. VAR lại vào cuộc nhưng để từ chối niềm vui của thầy trò HLV Ravshan Khaydarov.

Trận thắng 2-0 là đủ để giúp Uzbekistan đi tiếp. Sau 3 lượt đấu, đại diện châu Á có cùng 4 điểm với New Zealand nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với -4). Ở trận cùng giờ, New Zealand để thua Argentina với tỷ số 0-5, qua đó sẽ phải chờ các bảng còn lại kết thúc mới biết được số phận. Tại VCK U20 World Cup, ngoài 2 đội dẫn đầu ở 6 bảng đấu, BTC còn chọn ra 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt để vào vòng 16 đội.