"Đội bay" đặc biệt góp phần giúp Liên Xô thắng phát xít Đức

Your browser does not support the audio element.

Một "quân nhân" bồ câu của Liên Xô (Ảnh: RBTH).

Từ thời Trung Hoa cổ đại tới Đế quốc La Mã, bồ cầu đưa thư đã được coi là một phương tiện liên lạc hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến tranh và xung đột. Ngay cả trong Thế chiến II, bồ câu tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, hỗ trợ những người lính kết nối với nhau khi các trạm thu phát tín hiệu không hoạt động.

Nhìn chung, bồ câu đưa thư được hầu hết các lực lượng vũ trang của các bên tham gia Thế chiến II sử dụng. Liên Xô cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, họ không chỉ sử dụng bồ câu để chuyển tin mà còn từng tính sử dụng chúng để tấn công máy bay đối thủ.

Vào giữa những năm 1920, sự quan tâm của Hồng quân Liên Xô đối với bồ cầu đưa thư, vốn phần nào suy yếu sau khi Thế chiến I kết thúc, đã hồi sinh trở lại, đặc biệt với lực lượng không quân.