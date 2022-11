Đổi bằng lái xe trực tuyến gặp khó vì giấy khám sức khoẻ

5 phút trước Nhịp sống

Mức dự phòng điện tại TPHCM đã giảm so với giai đoạn trước đây. Địa phương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng khi lưới điện quốc gia gặp tình huống bất lợi.