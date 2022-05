"Doctor Strange: Đa vũ trụ hỗn loạn" làm sôi động màn ảnh Bắc Mỹ

Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua là bộ phim hài phiêu lưu hành động "Sonic the Hedgehog 2" (tạm dịch: "Nhím Sonic 2") của hãng Paramount Pictures với 6,2 triệu USD.

"Sonic the Hedgehog 2" là một bộ phim dựa trên thương hiệu trò chơi điện tử do Sega xuất bản.

Đây là sự tiếp nối của siêu phẩm trước "Sonic the Hedgehog," khi ác nhân Robotnik (Jim Carrey đóng) đã thoát được hành tinh Nấm và mang đồng bọn nhím đỏ Knuckles tới Trái Đất.

Trong khi đó, nhím Sonic có thêm một gương mặt cùng đồng hành chống lại kẻ xấu, bảo vệ hành tinh xanh là người bạn Tails.

Những cái tên còn lại trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ gồm:

"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (4 triệu USD)

"Everything Everywhere All at Once" (3,3 triệu USD)

"The Northman" (2,8 triệu USD)

"The Lost City" (2,5 triệu USD)

"The Unbearable Weight of Massive Talent" (1,5 triệu USD)

"Memory" (1,2 triệu USD)

"Father Stu" (800.000 USD)./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)