Độc quyền: Chồng cũ Mai Ngọc nắm chặt tay gái xinh trên phố sau 1 tháng ly hôn, tình mới là em gái Kiều Ly Phạm

Đầu tháng 4 vừa qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi MC Mai Ngọc đột ngột thông báo ly hôn chồng doanh nhân sau 17 năm gắn bó.

Mai Ngọc cho hay cô và chồng cũ đã chia tay và không còn liên quan đến cuộc sống của nhau từ năm 2023. Tuy nhiên cô giữ kín thông tin đến thời điểm hiện tại mới chia sẻ.

Điều này khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối bởi Mai Ngọc và doanh nhân Hoài Nam từng có một câu chuyện tình đẹp. Phần lớn mọi người đều dành lời động viên, chúc nữ MC sớm ổn định lại cuộc sống.

Cho đến mới đây, sau khoảng hơn 1 tháng Mai Ngọc thông báo ly hôn, chúng tôi bất ngờ bắt gặp chồng cũ của nữ MC tay trong tay với một cô gái trẻ.

Cả hai được nhìn thấy bước ra cùng xe ô tô, nắm tay vào một nhà hàng Nhật Bản tại Hà Nội. Doanh nhân Hoài Nam diện một bộ đồ trắng trẻ trung, năng động, không khó để nhận ra anh với chiếc BMW bản hiếm.