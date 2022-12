'Độc lạ' với cách đặt tên món ăn trong thực đơn tại một đám cưới

một giờ trước Xem - nghe - đọc

Một số nhà hoạt động bản địa và các nhóm liên quan ở Mỹ đã bắt đầu chiến dịch tẩy chay kêu gọi mọi người không xem “Avatar: The Way of Water” vì “tôn vinh chủ nghĩa thực dân da trắng”.