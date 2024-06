Độc lạ hàng không Việt Nam đầu hè: Tăng chuyến ít khách, vé thưởng nội địa gấp 3 vé nước ngoài

Hành khách đi lại bằng đường hàng không trong giai đoạn hè - Ảnh minh họa: Định Phạm.

Đáng lưu ý, trong bối cảnh các hãng tăng cường bay đêm để có mức giá tốt cho hành khách, việc tỷ lệ đặt vé trung bình thấp cũng khiến hủy chuyến bay vì lý do thương mại tăng cao. Theo ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Vietnam Airlines, trong tháng 5, Vietnam Airlines đã phải hủy 10% chuyến bay đêm do không có khách.



Vé thưởng quốc tế bất ngờ giảm mạnh, rẻ hơn rất nhiều so với lấy thưởng nội địa



Trong bối cảnh tăng chuyến nội địa nhưng khách vẫn đặt với tỷ lệ trung bình thấp, một tín hiệu bất ngờ hơn khi vé thưởng quốc tế lại rẻ hơn rất nhiều so với vé thưởng trong nước.



Điển hình với Vietnam Airlines, trong tháng 6, với vé thưởng phổ thông, hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội, hội viên phải mất 15.000 dặm vì giai đoạn cao điểm. Với hành trình ngắn từ TP.HCM đi Đà Nẵng, số dặm sẽ mất 10.000.



Cùng hạng vé phổ thông, nếu lấy thưởng trên hành trình Việt Nam – Indonesia/Malaysia/ Myanmar/Singapore/Thailand, hội viên chỉ mất 3.900 dặm, bằng khoảng 1/3,5 so với đường bay TP.HCM - Hà Nội.



Hành trình xa hơn Việt Nam – Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng chỉ mất 6.000 dặm. Với đường bay Việt Nam – Ấn Độ chỉ mất 9.000 dặm, đường bay Việt Nam – Nhật Bản chỉ mất 10.500 dặm, chỉ hơn TP.HCM - Đà Nẵng một chút và Việt Nam - Úc chỉ mất 12.000 dặm, chưa bằng đường bay TP.HCM - Hà Nội.