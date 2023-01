Độc - Lạ: 55 hành khách bị bỏ quên tại đường băng sân bay

Theo The Hindu, một chuyến bay thuộc hãng hàng không Go First đi Delhi (Ấn Độ) vào ngày 9/1 được cho là đã rời sân bay thành phố mà không chở hơn 50 hành khách đang đợi xe bus đưa đón để lên máy bay.

Hành khách cáo buộc nhiều người trên xe bus đã không được đưa lên chuyến bay Go First từ Bengaluru đến Delhi. Ảnh: The Hindu.

Cơ quan quản lý đưa ra thông báo với người quản lý chịu trách nhiệm/giám đốc điều hành hãng hàng không Go First về lý do tại sao chưa xử phạt họ, dù đã lơ là các nghĩa vụ.